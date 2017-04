Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Le 13 avril prochain, Nintendo diffusera un Nintendo Direct qui se focalisera sur les jeux Splatoon 2 et Arms. NicoNico révèle que celui-ci durera 35 minutes environ. Peut-être que cela sera suffisant pour quelques annonces en plus. Réponse dans deux petits jours…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=233706635&postcount=1075

posted the 04/11/2017 at 03:46 PM by link49