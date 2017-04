Uncharted: The Lost Legacy est un jeu développé par le studio américain Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, qui sortira le 22 Aout 2017 sur PlayStation 4. Il s'agit d'un standalone qui se déroulera après la fin d'Uncharted 4: A Thief's End.

posted the 04/11/2017 at 03:18 PM by chester