Au cours des prochains mois, et évidemment dans les semaines qui précéderont la sortie (de la Xbox Scorpio), nous aurons plus d'informations à donner. Il y aura plus de jeux bien entendu, cela sera le thème de l'E3.

Cela va être le gros truc : des jeux, des jeux, des jeux. Écoutez, j'ai bien compris, j'ai entendu les commentaires et je veux que tout le monde soit au courant que les jeux arrivent. Il était aujourd'hui question des caractéristiques techniques, nous vous avons dit ce que la console est capable de faire. Mais vous allez voir des jeux, nous savons (ce que les gens réclament).

Nous avons accordé autant d'attention, de soin, d'effort et d'énergie au processus de création pour les développeurs qu'au produit que pourront se procurer les joueurs. Ce sont des détails que je me réjouirai de pouvoir raconter plus tard. Mais cela a pour conséquence la sortie de meilleurs jeux car les développeurs peuvent passer leur temps sur le contenu et la qualité des jeux et n'ont pas à le gâcher à faire en sorte que les choses fonctionnent.

Larry "Major Nelson" Hryb, le directeur de la programmation du Xbox Live, a récemment publié un podcast consacré aux annonces récemment faites au sujet de la Xbox Scorpio. Si la console est technologiquement prometteuse sur le papier, Microsoft a encore besoin de convaincre les joueurs en présentant des jeux qui exploiteront cette puissance. D'après Major Nelson, ces annonces vont avoir lieu au cours des prochains mois :Également présent lors de ce podcast, Albert Penello, le responsable du marketing des consoles chez Xbox, a tenu à préciser que Microsoft a bien conscience des remarques faites par les joueurs au sujet du catalogue de jeux Xbox :Toujours selon Albert Penello, les joueurs n'ont pas à craindre que la qualité des jeux diminue avec l'arrivée de la Xbox Scorpio. Il explique que l'attention des développeurs ne va pas être diluée par la nécessité de créer une version Xbox One et une version Scorpio d'un même jeu :De nombreux regards seront donc tournés vers Microsoft pendant l'E3 de juin prochain. En termes d'image, la société de Phil Spencer aura clairement besoin de tenir ses promesses. Pour rappel, la Xbox Scorpio est attendue pour la fin de l'année