Je me suis décidé à terminé breath of the wild après avoir trouvé tous les sanctuaires, 347 graines korogu et fait une bonne quantité de quêtes annexes, ce qui m'a pris au total 170h19 pour au final n'avoir que 53,01% du contenu.Après avoir fini ce jeu mon avis est assez mitigé. En terme de gameplay pure le jeu est une réussite, on prend plaisir à jouer et il fourmille d'idée et de possibilité différentes. En revanche en terme de contenu et d'intérêt c'est très moyen, c'est là qu'on voit que Nintendo n'a pas assez évolué. Les quêtes sont majoritairement très simple et n'apporte rien en terme de background et même leur récompense sont pas à la hauteur (plats, minerai, rubis) Les sanctuaires prennent tellement d'importante qu'on voit que c'est du remplissage à la longue. De vrais quêtes annexes scénarisé auraient vraiment été mieux que le nombre abusé de graines korogu par exemple.Le point que j'ai le plus apprécié est le traitement de la princesse Zelda qui est selon moi le meilleur personnage du jeu. Elle est vraiment travaillé, plus humaines, attachantes et différentes des autres princesses.Pour ce qui est des donjons, ils sont sympa avec chacun de bonnes idées, en revanche pour un Zelda ce sont pour moi les plus mauvais de la saga. Les donjons sont trop court, n'ont aucune identité propre (mais là encore ça reste logique vu leur origine) ça manque de monstres, pas de mini boss à vaincre et surtout les Boss n'ont aucune difficulté. Je pense que les Boss sont si simple de façon à être faisable dans n'importe quel ordre mais c'est une mauvais idée car au final on ne ressent aucune monté en puissance dans sa progression. Au final on ne retiens aucun Boss, si on veu du challenge les Lynel sont des ennemis de choix, bien plus résistant que les boss et un peu plus exigeant en concentration pendant la combat. Les Moldarquor sont aussi pas mal si on veut faire un mini boss sympa.Le seul moyen de trouver du challenge pour les boss serait de ne pas augmenter son nombre cœur de façon à maintenir Link en position faiblesse.Je ne vais pas spoiler Ganon, mais j'ai été assez déçu par son design et le combat contre lui. Ce qu'il est une sorte de facilité (ceux qui l'ont fait comprendrons je pense) et il n'est pas spécialement difficile.Quant à la fin du jeu, encore une fois sans spoilé, elle est vraiment moyenne. La fin n'est pas marquante une seconde, on a presque envie de dire " tout ça pour ça ?! sérieux ? " mais ça fait quand même le taff.Par moments je me demande ce que Nintendo à vraiment foutu sur ce jeu pendant tout son temps de développement. Le gameplay et la physique ont vraiment été bien travaillé mais au détriment du reste qui compose le jeu et c'est dommage.Au final même si le jeu est vraiment très bon, il a pas mal de défauts dès lors qu'on l'analyse sur autre chose que son gameplay et on peut donc lui faire un certains nombre de reproche. Le jeu à eu du succès et sera pour beaucoup de joueurs l'un des meilleurs Zelda mais sur les points principaux qui caractérise la série, c'est clairement pas le meilleur pour moi. Il y a tout de même de très bonnes idées et la série à évolué dans une direction qui me plais, il suffit de corriger les défauts de cet épisode et aller plus loin dans le contenu et le scénario pour que ça frôle la perfection.