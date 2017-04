Le HDMI 2.0 propose une bande passante de 18 Gbps au maximum, la norme 2.1 promet une bande passante pouvant aller jusqu’à 48 Gbps. Le but est ici d’offrir une meilleure expérience possible pour afficher une image en 8K avec une bonne vitesse de rafraîchissement, mais permettra également d’améliorer l’affichage de la 4K. Alors qu’avec la norme 2.0, le HDMI permettait de faire transiter un flux 4K en 60 Hz, le HDMI 2.1 permettra de grimper à 120 Hz sur ce format. De plus, elle permettra un transit en 60 Hz sur une image 8K.Dernière nouveauté, le Variable Refresh Rate, alias VRR, qui est avant tout dédiée aux gamers. À la manière du G-Sync de NVidia, ce mode permettra d’aller chercher l’image dès qu’elles sont traitées par la carte graphique, ce qui signifie un meilleur taux de réponse, mais aussi et surtout l’absence totale de saccades sur votre moniteur. Un moyen pour le HDMI de rattraper son retard sur les solutions G-Sync et FreeSync de Nvidia et d’AMD.Pour utiliser cette nouvelle norme, il faudra utiliser un nouveau câble, mais aussi disposer d’une source et d’un affichage compatible (carte graphique et moniteur, par exemple. Un câble qui, selon toute vraisemblance, prendra la même forme que le précédent. Le HDMI 2.1 arrivera sur nos machines durant le deuxième trimestre de l’année 2017.