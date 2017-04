Voici une Information autour du jeu Fire Emblem Echoes :Le magazine Famitsu a testé les jeux suivants :Fire Emblem Echoes (3DS) – 9/9/10/9Pro Yakyuu Famista Climax (3DS) – 9/8/9/9Dungeon Travelers 2-2 (PsVita) – 9/8/7/888Heroes (Ps4) – 7/7/8/9Darknet (Ps4) – 8/7/7/8Albedo : Eyes from Outer Space (Ps4) – 7/7/7/8Minna de Waiwai! Spelunker (Nintendo Switch) – 7/6/7/9Revenant Saga (Ps4/Ps3/PsVita) – 6/7/8/6Blasting Agent (3DS) – 5/6/7/5Le jeu Fire Emblem Echoes obtient la note de 37/40, soit la meilleure note parmi les jeux testés cette semaine. Pour rappel, le titre sortira chez nous le 19 mai prochain…Source : http://nintendoeverything.com/famitsu-review-scores-41117-fire-emblem-echoes/

posted the 04/11/2017 at 12:51 PM by link49