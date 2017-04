Développeur de la franchise Forza Horizon en partenariat avec Microsoft (le studio reste lui indépendant), Playground Games annonce passer la seconde avec l'ouverture d'une filiale où se retrouvera une nouvelle équipe qui profitera de leur expertise du monde ouvert pour travailler sur un nouveau projet… qui ne sera pas un jeu de courses. Aujourd'hui le Studio annonce l'arrivé du directeur artistique de Hitman . Ce dernier a pour but de travailler sur leur toute nouvelle ip dans un monde ouvert .

Who likes this ?

posted the 04/11/2017 at 12:47 PM by chester