Bonjour a tous, je fais actuellement le DLC Blood and Wine de The Witcher 3 et durant la quête principale, le jeu nous offre deux alternative: J'ai fait le choix de retrouver la nana au cheveux bruns dans le compte et j'ai fais une save juste avant pour pouvoir faire l'autre choix après.



Seulement voila, après avoir finis la quête il était une fois , je voulais par la suite tenter la quête l'appel du sang. Le problème, c'est que je ne peux pas revenir a cette ancienne sauvegarde, la flemme de refaire l'extension juste pour un autre choix... Vous avez une idée de comment reprendre la ou j'avais sauvegardé juste avant les deux alternatives de quête? Merci d'avance pour vos réponses.