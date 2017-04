Remedy vient de confirmer sur son site qu'en plus de développer une suite au jeu Crossfire (publié par le publisher Koréen SmileGate), le studio nordique vient d'annoncer qu'un nouveau projet de jeu nommé P7 est en préparation.Après le succès mitigé de Quantum Break, Microsoft semble ne plus vouloir continuer à sécuriser des exclusivités Xbox avec le studio européen.Une bonne nouvelle pour les joueurs PS4, une mauvaise pour ceux qui attendent une suite d'Alan Wake ?

posted the 04/11/2017 at 09:15 AM by feiwong04