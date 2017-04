Square Enix a dévoilé la date de sortie de Dragon Quest XI au Japon : ce sera le. Pour le moment pas d'informations sur la version Switch ou sur la sortie du jeu (des jeux) en Europe et aux Etats-Unis.La version 3DS coûtera 5.980 yen (soit plus ou moins 50€).La version PS4 et la version 3DS bénéficieront d'un double pack spécial vendu uniquement sur le net au Japon au prix de 14.960 yen (soit plus ou moins 130 euros- voir ici.