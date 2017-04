Cette video est mon premier PvP dans Bloodborne, je l'ai retrouvee en faisant de l'espace dans ma PS4. Je me souvient comment j'ai paniquer quand ce cher monsieur a envahit ma partie. Malheureusement, je lui ai montree comment je traite les envahisseur non voulu.

Who likes this ?

posted the 04/11/2017 at 05:34 AM by dabanksy