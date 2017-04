Je tente un peu avec désespoir de trouver un petit chimiste qui pourrait résoudre mon problème !Pour un projet de bouillotte, j'ai commandé deux type de Matériaux à Changement de phase, un dont la fusion intervient à 44°C et l'autre 64°C.Sur ce site: https://www.rubitherm.eu/en/index.php/productcategory/organische-pcm-rt L'idée c'est de chauffer cette matière afin qu'elle absorbe la chaleur et la restitue lentement (pendant au moins une heure). Je m'étais beaucoup renseigné et une doctorante en chimie m'avait dit que ça ferait l'affaire.Sauf que là j'ai reçu ma commande et j'ai fait une expérience. J'ai mis la MCP dans un plastique, que j'ai plongé dans l'eau chaude, il est passé de l'état solide à liquide. Sauf quand le ressortant, il se comporte comme une cire et durcit très rapidement et aucun dégagement de chaleur.............Du coup je ne comprends pas comment ça marche, je suis perdu.Merci si jamais quelqu'un arrive à éclairer ma lanterne