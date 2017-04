Le jeu TESO Online sera gratuit du 11 avril au 18 avril.Je crois que ça fait au moins 3 fois déjà que le jeu est en essai gratuitMalheureusement, il faudra une méga connexion pour DL les 80 Go demandé.Voici ce que vous pourrez faire durant ces 7 jours :Aucune restriction : Les joueurs pourront accéder à l'intégralité du jeu de base The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Les joueurs pourront se rendre où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent et avec qui ils le souhaitent dans cet immense monde ouvert tout en développant leur héros à leur guise.Couronnes gratuites : Tous les joueurs recevront 500 Couronnes à dépenser dans la Boutique à Couronnes pour acheter des costumes amusants, des familiers uniques, des parchemins très utiles et bien plus encore.Sauvegarde de la progression : Tous les personnages créés, les packs de Couronnes ou les objets achetés dans la Boutique à Couronnes, ainsi que toute la progression accomplie durant la semaine de jeu gratuit, seront conservés si les joueurs décident d'acheter le jeu.Essai et achat... à prix réduit : Lors de la semaine de jeu gratuit, les joueurs bénéficieront d'une réduction sur The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (le jeu de base) ou The Elder Scrolls Online: Gold Edition, qui inclut le jeu de base et les quatre packs de contenu téléchargeables principaux : Imperial City, Orsinium, Thieves Guild et The Dark Brotherhood.La série de jeux de rôle à succès The Elder Scrolls passe en ligne, sans abonnement au jeu nécessaire. Plongez dans cette aventure multijoueur seul(e) ou avec vos amis, partenaires de guilde et membres d'Alliance par milliers. Explorez des donjons et des grottes pleins de dangers en Bordeciel, ou réalisez des objets de qualité, pour ensuite les revendre dans la cité de Daguefilante. Il ne tient qu'à vous de partir pour des quêtes périlleuses à travers Tamriel et de participer à des batailles joueur contre joueur aux proportions épiques, ou tout simplement de passer vos journées à pêcher ou à lire l'un des nombreux livres du savoir. Vous êtes maître de vos choix dans le monde persistant de The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.