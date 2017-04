Bonjour alors voilà vu que j'ai beaucoup de jeux encore en clé je préfère faire un échange contre une clé Yooka-Laylee c'est bête d'acheter un jeu alors qu'on peut faire affaire alors voila ma liste



-DEUS EX: HUMAN REVOLUTION - DIRECTOR'S CUT

-Poker Night

-Far Cry 3 ou Far Cry 3: Blood Dragon

-One Way Heroics

-Assassin's Creed Chronicles : China

et le dernier DiRT Showdown!