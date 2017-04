C'est dans une interview que Shinya Takahashi, directeur général chez Nintendo, est revenu sur cette nouvelle politique qui consiste à faire payer les joueurs pour jouer au online et bénéficier de petits services supplémentaires comme l'accès à un jeu NES/SNES gratuit uniquement un mois ainsi qu'à des "promotions" sur l'eShop.Shinya aurait déclaré :" Il rajoute "D'ici les prochains détails concernant ces "services" (système de trophées ? Meilleur communication avec ses amis ? Application smartphone obligé pour le tchat ?), Nintendo préfère rester dans le flou avec cette déclaration. Un choix de communication que le géant japonnais applique depuis l'annonce de la Switch, au grand dam des joueurs.

posted the 04/10/2017 at 05:36 PM by jeanouillz