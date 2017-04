J'ai l'intention de faire les jeux Rare sorties sur 360. Je suis en grand fan du Rare de la 64, et des DK sur Snes.Du coup j'aimerai avoir votre avis sur ces 4 jeux:- Kameo: Elements of Power- Viva Piñata- Perfect Dark Zero- Banjo-Kazooie: Nuts & BoltsMerci d'avance.