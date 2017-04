Voilà ça va faire 2 semaines que j'ai repris une PS VITA (je l'avais eu en Décembre 2012 à l'époque) revendu car avouons que le catalogue à l'époque n'etait pas ouf...et puis j'avais moins de sous également étant chez mes parents,l'époque des choix quoiEt puis je suis tombé dessus à 59,99 euros,alors une console aussi sympa techniquement et visuellement pour le prix d'un jeu neuf PS4,ça se prends donc forcément l'objectif était de faire une ludothéque PS VITA pour débuter.Donc j'ai pris MGS HD Collection (assez bluffant d'avoir ces deux jeux en poche et en condition quasi optimal sur portable)Ensuite j'ai trouvé pour 9,99 Euros,le Resistance Burning Skies,noté 6 sur 20 sur jv.con,faut pas déconné le jeu est vraiment convenable,sympa (oui c'est pas le GOTY des siécles mais franchement je me suis fié aux notes des lecteures 15/20 et les differents commentaires défonçant JV.CON pour cette note.Et là boom,sur le bon coin un mec mets une annonce,sans photo...en énonçant FF X X-2 HD Remaster,Gravity Rush,Rayman Origins et Uncharted Golden Abyss (beau plateau pour bien commencé une ludo Vita),il me fait le lot pour 30 Euros ! et le clou du spectacle c'est que le code fourni dans FF X X-2 HD Remaster était encore valide ! (oui le X est sur la cartouche et le X-2 en code fourni à l'intérieur (idée complétement con) donc le mec ne l'avais meme pas utiliséC'est pas fini car YS Memories Of Cecelta et Jak and Daxter Trilogy arrive pour 18 et 12,99 euros respectivement (j'arrive à les trouvé à des prix abordable et c'est pas forcément évident...)