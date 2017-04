Demain il y a une annonce Bayonetta , le meilleur jeu de la gen précédente tout simplement et personne n'en parle ?Heuresement que je suis la pour réparer cette injustice. Avoir ce chef d'oeuvre sur pc, le faire à n'importe quel moment sans devoir brancher sa console c'est juste la meilleure nouvelle vidéoludique de l'année.L'adresse du compte à rebour : http://www.sega.com/14111219

posted the 04/10/2017 at 01:57 PM by saitama93