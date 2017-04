Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :Selon Lewis Ward, Microsoft aura du mal à proposer la Xbox Scorpio au prix de 399$/499$ comme le voudraient certaines sources. Selon lui, la Xbox Scorpio va coûter beaucoup plus cher. Il estime que le matériel de base coûtera environ 650$, donc si Microsoft veut se faire un peu de marge, la Xbox Scorpio devrait être vendu au détail pour 700$, voire plus. En comparaison, l’Alienware Aurora, qui est un PC VR, coûte actuellement environ 1 000$. Pour le moment, Microsoft n’a ni communiqué de prix, ni communiqué de date de sortie pour sa prochaine console…Source : http://www.gamepur.com/news/26353-project-scorpio-launch-700-idcs-lewis-ward.html

Xbox One

Like

Who likes this ?

posted the 04/10/2017 at 01:35 PM by link49