Même s'il est déjà possible d'importer une cartouche américaine, l'alliance entre Nicalis et Headup Games va permettre aux rayons européens d'héberger une copie boîte du célèbre roguelike dans les prochaines semaines, avec un prix de vente de 39,99 euros. A noter que ce partenariat devrait s'étendre à d'autres titres du catalogue Nicalis par la suite.Pour finir sachez que Nicalis a annoncé sur son Twitter une nouvelle jaquette pour la prochaine vague de sortie du jeu aux USA histoire de chopper quelques pigeons préférant cet artwork et qui auraient deja achetés la première version.