Je ne le savais même pas et je ne sais pas si quelqu'un a déjà créé un article dessus, mais la team de HyperDBZ nous a sorti il y'a quelques jours une nouvelle édition de leur jeu avec quelques ajustements etc...Vous avez le lien dans la description da la vidéo youtube, mais bon ça vous invite à tout régler par vous même aprèsC'est pourquoi pour ceux qui le désirent je mets en lien ma version où j'ai réglé les voix en japonais, et mis dans le menu de sélection des personnages tous les persos. Car dans la leur pas mal sont dans le jeu (pour l'ordi) mais pas accessibles aux joueursJuste Gohan alternatif en tenue piccolo, je ne l'ai pas mis visible, car je trouvais que cela faisait tâche. Il est donc sur la gauche de Gohan en invisiblePar contre je vous invite moi à changer la résolution et à mettre en pleine écran via le fichier mugen.cfg que j'ai omis de faire également ^^Voici mon lienKey!4dSiZ7iNJqnTj2MJQtdmrou2Ane6h8U8AQvO8T7Wv1E