L'initiative est organisée par le Microsoft Store de Sydney en partenariat avec l'AIE (Académie des divertissements interactifs, ndlr), un groupe australien à but non lucratif spécialisé dans le développement de jeux, l'animation et les effets visuels : l'académie ouvre en effet uniquement ses portes en Australie pour le moment afin de coïncider avec le lancement des vacances scolaires dans l'état océanien.Microsoft lance la Xbox Academy, un programme pour initier au développement de jeuxLe Microsoft Store de Sydney.Trois différents programmes seront proposés, à savoir le Game Design, la programmation et (forcément) le développement de jeux sur Xbox One, chacun d'entre eux étant directement reliés à des cursus existants au sein de l'AIE pour créer un pont et concrétiser un programme de découverte en potentielles études par la suite. L'équipe de Gamespot a d'ailleurs pu s'essayer aux différents cours : le premier fait la part belle à la phase de préproduction et permet d'aborder ce sujet via la création d'un pitch et des phases d'achange, le second aborde la découverte du codage via Unity, tandis que le dernier repose sur la compréhension du développement multi-plateforme et des spécificités des outils de la Xbox One et Hololens. Chaque cours dure environ 3 heures et les participants récupèrent ensuite sur une clé USB le fruit de leur travail, ce qui leur permet d'éventuellement poursuivre l'expérience chez eux et pourquoi pas susciter des vocations.Jusqu'à 120 participants sont attendus pour ce premier essai, et l'initiative pourrait bien se répéter en cas de succès. Si vous avez la chance de nous lire depuis Sydney et que vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire et espérer participer au programme Xbox Academy via le site dédié : les sessions auront lieu du 10 au 22 avril. Microsoft annonçait récemment vouloir regagner le cœur des développeurs avec la Xbox Scorpio : via son initiative de la Xbox Academy, il semble également vouloir se pencher sur les futurs talents de demain.