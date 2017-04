Voici le Top allant du 03 au 09 avril 2017 d’après Chart-Track :Et si vous voulez voir le Classement avec les Ventes par Editions séparées, c’est ici :Les jeux Persona 5 entre à la première place, Mass Effect Andromeda perd cinq places, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix perd douze places, Horizon Zero Dawn perd six places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild gagne une place, 1-2-Switch perd deux places, Halo Wars 2 quitte le classement, Resident Evil 7 perd neuf places, Pokemon Sun perd une place, Watch Dogs 2 perd trois palces, The Elder Scrolls V : Skyrim : Special Edition perd sept places, Mafia III gagne quatre places, Grand Theft Auto V gagne une place, Uncharted 4 : A Thief’s End quitte le classement, Rise of Tomb Raider et Final Fantasy XV font leurs retours, et une version de Yo-Kai Watch 2 fait son entrée…Source : http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p/software/uk/latest/index_test.jsp&ct=110015/