lien pour le commander non sponsoriséJ'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt d'un tel guide pour mario kart mais bon...vous y trouverez :Pistes : une couverture complète concernant toutes les pistes montre le meilleur moyen d’aborder chacune d’elle en modes Grand Prix et Time Trial.Les raccourcis : une carte entièrement étiquetée vous montre l’emplacement de chaque pièce, bloc, raccourci.Être compétitif : apprendre les meilleures tactiques pour utiliser les points, planeurs, courses sous-marines, motos et plus…Mode bataille revisité : des conseils et stratégies sur le mode bataille revisité qui inclut Balloon Battle et Bob-omb Blast !Contenus téléchargeables : tous les contenus téléchargeables sont toujours présents ainsi que de nouveaux personnages et véhicules.Guide pour Mario Kart 8 Deluxe14,99€ sur Amazon** Prix initial de vente : 14,99€.