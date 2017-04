Un perso Guest était prévu pour Soul Calibur 3, un jeu Namco sorti exclusivement sur PS2 en 2005, Et c'est Dante de Devil May Cry, spécifiquement de Dante's Awakening (DMC3), cela n'avait finalement pas abouti pour des détails inconnu:Ce n'est pas nouveau, et c'est connu depuis l'époque de la sortie du Soul Calibur 3, mais je ne l'es appris que recemment perso. D'ailleurs c'est une des raison du changement du design de Kilik pour cet Opus, histoire qu'il ressemblera pas trop à Dante niveau look