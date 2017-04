Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Il faut 4.9 Go pour installer le jeu Mario Kart 8 sur WiiU. Selon Amazon Allemagne, il faudra un peu plus pour installer le jeu Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. En effet, 6.75 Go seront nécessaires, même si cela peut varier un petit peu selon les régions. Pour rappel, le jeu sortira le 28 avril prochain…Source : http://nintendoeverything.com/mario-kart-8-deluxe-file-size/

posted the 04/10/2017 at 06:21 AM by link49