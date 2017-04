Oui merci à Ed Boon, un grand merci!! ça fait quand même bien plaisir de voir qu'il reste encore des devs de jeux de combats dans l'industrie qui respectent leurs jeux, leurs atmosphère, leurs personnages ainsi que leur l'univers et cie, et ce même en introduisant un mode Customisation dans une de leurs franchise. Indéniablement un exemple de nos temps moderne dans le VS fighting, je suis déjà quasi sure que MK11 aura aussi son mode customisation, et qui sera et restera de qualité et dans l’esprit de la franchise:Voilà ce que j'appel un mode Custo de qualitéPS: En espérant (ou pas) que certains autres devs (hein Harada) prennent notes un jour...