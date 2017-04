Un pavé de plusieurs centaines de pages

Le format des planches originales du Weekly Shonen Jump

Des pages couleurs

Des bonus inédits dans chaque numéro (quizz, posters)

ressort en grand format !!!Vous pouvez trouver dès maintenant chez votre marchant de journaux ou dans certaines enceignes (Auchan par exemple), une nouvelle version grand format deCette nouvelle version est plus grande que la) et elle propose les choses suivantes :En gros c'est comme pour la version grand format dequi est sorti il y a quelques années, un bon grosbien gras avec des bonusLe tome 1 est proposé en prix découverte à 3.99€, le tome 2 sera à 8.99€. Attention ils ne seront pas éditer en grande quantité, c'est apparemment "un test sur un échantillon de lecteurs, et non d'une distribution à grande échelle". A noter aussi qu'il y aura un tome tous les 15 jours et qu'il y a la possibilité de s'abonner et d'avoir des avantages liés à votre abonnement.Perso demain je sort du taf et je cours chez mon marchant de journaux et je fais péter l'abonnementMerci àde m'en avoir parléil y aussiqui est dispo en grand formatPlus de photos dans le lien en source.