Tout d’abord, voici la liste des dix jeux que je préfère sur ma Nintendo WiiU :10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Le jeu Xenoblade Chronicles X restera mon meilleur jeu sur cette console. Plus rien à acheter sur WiiU.A titre indicatif, voici la liste des jeux que je préfère sur Nintendo Switch :05.04.03.02.01.Entrée du jeu Snipperclips. En mai, je prends le jeu Ultra Street Fighter II : Final Challengers.Voici enfin la liste des vingt jeux que je préfère sur la Xbox One :20.19.18.17.16.15.14.13.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Entrée du jeu Mass Effet Andromeda à la première place. En mai, rien de prévu.Voici enfin la liste des quinze jeux que je préfère sur la Ps4 :15.14.13.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Entrée du jeu NieR Automata. En mai, rien de prévu.On passe ensuite aux consoles portables, avec la liste des vingt-cinq jeux que je préfère sur ma Nintendo 3DS :25.24.23.22.21.20.19.18.17.16.15.14.13.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Le jeu Dragon Quest VIII conserve la première place. En mai, je prends le jeu Fire Emblem Echoes.Et pour finir, voici la liste des quinze jeux que je préfère sur ma PsVita :15.14.13.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Pas de changement. En mai, rien de prévu…Source : member15179.html

Like

Who likes this ?

posted the 04/09/2017 at 09:46 PM by link49