Bonne ou mauvaise idée ?J'aimerai passer d'un téléphone Apple à Android mais je m'interrogeJ'ai vu une samsung galaxy A3 version 2017 à 250e avec fdp gratuit contre 330e en France.Téléphone vendu sur priceminister par un PRO :http://www.priceminister.com/offer/buy/1790005665/samsung-galaxy-a3-2017-16-go-noir.html?rtg=48555fb9193124054dcfed5608dde955Téléphone neuf, pas cher, par un pro qui a que de bonne note et colis envoyé en recommandé gratuitement à mon domicile que demandé de plus ?Alors je me demande si l'offre est vraiment intéressante ou si elle cache quelques chosePar exemple le risque de douane et le prix de la douane en cas de contrôle ?Le chargeur du téléphone compatible avec la France ?La garantie est elle disponible en cas de panne ?Les menu sont il en Français ?Merci d'avance pour vos futurs réponse