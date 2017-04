Eurogamer a pu essayer la démo Technique de Forza et a eu plus d'informations concernant la Scorpio les voici.- Il a fallu 2 jours pour adapter Forza Tech sur Scorpio, sans aucune optimisation, ni codage. Un portage aussi simple qu'un copié/collé en somme.- Tous les assets et textures du jeu sont en 4K, nativement et le tout locké à 60 fps.- Météo dynamique et en temps réel ajoutée.- Le niveau de détail est absolument Identique sur toutes les voitures du circuit, même celles à 200 mètres du joueur. La encore, seulement avec la puissance brute de la machine sans optimisation.- Zéro clipping. Les 12GO de RAM GDDR5 permettent de charger toutes les textures d'une course quasiment d'un seul coup, donc il n'y a aucun clipping, C'est "physiquement impossible" selon Turn 10.- Le jeu dans sa version brute consomme seulement entre 50 et 70% du GPU de la machine. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est que sur les gros PC de Turn10 le GPU consomme entre 88 et 100% pour un résultat totalement identique. La raison ? L'optimisation hardware de la machine en circuit fermée.- Ajouter des assets en 4K ne coute que 1% de supplémentaire au GPU de la console.- Pour le fun, Turn10 a montré à Eurogamer ce qui se passait si ils passaient le jeu en 1080p natif et en délockant le framerate. Résultat ? Le jeu avait un framerate totalement dingue oscillant autour des 250 fps.- D'autres développeurs ont constatés les mêmes résultats. ça explique pourquoi certains d'entre eux ont parlés de la Scorpio comme d'une "nouvelle génération de machine".