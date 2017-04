Unholy Night: Darkness Hunter, un jeu de baston de Nu-Gaia (anciens de SNK) est sortie hier sur Super Famicom au Japon.Le jeu est trouvable a environs 44 balles sur Nin Nin Games et est deja en rupture sur Play Asia.et pour tout bon jeu de baston il faut évidement une jaquette en total adéquation montrant les perso les plus charismatiques du jeu.

posted the 04/09/2017 at 07:43 PM by guiguif