Baptisé SwitchCharge, celle-ci promet d’étendre l’autonomie de la console jusqu’à une douzaine d’heures en moyenne. Plus précisément, le constructeur affirme qu’avec une luminosité à 30%, une Nintendo Switch équipée de la fameuse coque tient 10h40 sur Zelda Breath of the Wild et 12h55 sur 1-2 Switch. L’autonomie dépasserait même les 14h sur Shovel Knight.







Pour cela, l’accessoire intègre une imposante batterie de 12 000 mAh compatible, en outre, avec la recharge rapide. Mais SwitchCharge a également d’autres cordes à son arc, comme un pied en plastique renforcé, deux connecteurs USB-C pour éviter de monopoliser l’unique port de la console, ou encore deux emplacements pour emporter des jeux avec soi.



InDemand Design mène actuellement campagne sur la plateforme participative Indiegogo afin de financer l’entrée en production de SwitchCharge, encore à l’étape de prototype. Sur les 80 000 dollars demandés, la société a pour l’instant récolté 79 650 dollars.



Les internautes qui auront soutenu financièrement le projet à hauteur de 85 dollars recevront un exemplaire de l’accessoire au mois d’août prochain. Pour les autres, il faudra attendre encore un moment avant de voir SwitchCharge en magasin.