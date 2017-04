Voici le tournois du soir !Les plus mauvais joueurs desursont présent se soir afin d'en découdre !Règles du tournoi :Chrono : 99 secSets : 12 PointsPerso : 1 main + 1 counterpickTerrain : Beach puis counterpick du perdant3 matchs gagnantSimple EliminationL'arbre du tournoi :http://tossanga.challonge.com/fr/playoffLe stream :http://www.hitbox.tv/keikun

posted the 04/09/2017 at 06:45 PM by plistter