Dragon Ball Z Super GT

Les Univers se mettent en route : Les pensées de chacun

Avant le début du tournoi, les "dieux" se mettent d'accord les uns les autres ?! Les Kaioshins de chaque univers se rassemblent avant le Tournoi de Pouvoir ! Bien que certains suggèrent de demander au Roi Suprême de reconsidérer le tournoi, les opinions diffèrent et ils sont incapables de former un plan commun... Pendant ce temps, tous les Dieux de la Destruction, en plus de Beerus, se rassemblent aussi, et préparent un plan pour cibler le domicile de Goku : L'Univers 7 ?! Tous sur Goku ?! Les Kaioshins et les Dieux de la Destruction de chaque Univers se rassemblent !! Gohan va recruter Piccolo ! Gohan rend visite à son maître en arts martiaux, Piccolo, afin de lui demander de participer auTournoi du Pouvoir !!(Traduction DB-Z.com)