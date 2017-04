Salut à tous,



Suite à de gros soucis de connexion internet depuis une bonne quinzaine de jours ( en fait dû à un modem vieux de 10 ans ...RIP papy modem), j'ai donc récupéré un tout nouveau modem chez SFR et suis en train de gouter à la wifi pour la 1ère de ma vie de gamer/ internaute...



Mon 1er réflexe a été de récupérer les persos gratos de l'arc Mirai Trunks pour Dragon Ball Heroes XD



Je recherche aussi des joueurs sur Dragon Ball Fusions



Voici mon ID et code ami:



Phoenix

Code ami: 4700-0862-6337



Merci pour vos retours et à bientôt !