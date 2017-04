Voici des Informations autour de la Nintendo Switch :Celles-ci proviennent de la firme japonaise Fomalhaut :- le coût de la tablette et du dock serait d'environ 167$- les deux Joy-Con coûteraient environ 90 $, dû au fait que chaque Joy-Con contiendrait une vingtaine de petites pièces- Le HD Rumble pourrait être fabriqué par Alps Electric- La carte de circuit imprimé de la Nintendo Switch aurait une grande IC inconnue dans sa section inférieure- la possibilité d'un dock amélioré qui contient une unité de traitement VR / AR dédiée ou un stockage extra large ne serait pas à exclure- la pièce USB Type-C serait fabriquée par ROHM- la tablette de la Nintendo Switch serait plus épaisse que la plupart des tables en raison des mesures de protection contre les rayonnements et les batteries- il semblerait que Nintendo ait rendu les éléments importants autour de la batterie plus épais pour pouvoir la charger en toute sécuritéCes informations ne sont cependant pas officielles…Source : http://www.gonintendo.com/stories/277657-japanese-teardown-firm-goes-into-greater-detail-on-switch-pricing