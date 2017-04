Bonjour,



Voici mon code ami Switch

SW-2155-0336-1335



Je sais qu' il y a eu plusieurs topics sur l'echange de code ami mais je ne voyais pas trop l'interet car je vais peu jouer en ligne (et oui, je ne prendrai par Mario Kart 8 Deluxe) et en plus, je suis nulle sur les jeux multi en ligne (je pense a Splatoon) donc il vaut mieux éviter de m'avoir dans son équipe. Mais j'ai vu que l'on pouvait voir la liste des jeux de ses amis et, là, çà m'interesse plus.

En plus, j'ai un jeu a high score ( graceful explosion machine) ou on peut comparer son score avec celui de ses amis. Bref, je trouve çà sympa.



N'hesitez pas a remettre votre code ami sur ce topic