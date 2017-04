Voici une Annonce autour de l’E3 2017 :Comme l’année dernière, j’organiserai sur une semaine plusieurs Concours peu avant l’E3. Voici un petit avant-gout des lots qui seront à gagner :Et il reste encore quelques lots à découvrir :Il faut bien garder un peu de suspense. Pour plus d’équité, je fais des lots ayant le même prix. Enfin, dernière précision, le Concours aura lieu du 05 au 11 juin 2017…Source : member15179.html

posted the 04/09/2017 at 09:27 AM by link49