La description dont nous fait preuvesur cet artwork :Le prochain, pour la semaine prochaine, en attendant l'E3 pour la date de sortie et bien plus, comme du gameplay ! (Allez, espérons un petit truc avant)Les artworks précédents pour ceux les ayant ratés :

Who likes this ?

posted the 02/10/2017 at 01:12 AM by voxen