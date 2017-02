Ce jeudi marque l'arrivée d'un nouveau partenariat entre Rocket League et un contructeur de jouet.

En effet,Hot Wheels fera son entrée dans le jeu via 2 nouveaux modèles de voitures (customisables contrairement à la batmobile par exemple) qui pourront être achetées séparément. Ces bolides sont le Bone Shaker et le Twin Mill.



Disponibilité: le 21 Février 2017, sans doute en même temps que la fin de la saison online et le début de la nouvelle, ainsi que d'autres joyeusetés qui viendront.



Voici le trailer avec une petite mise en scène:



