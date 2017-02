Voici des Rumeurs concernant la Nintendo Switch :La Nintendo Switch sort dans moins d'un mois, mais il reste encore quelques détails importants à révéler, comme la façon dont le service de console virtuelle fonctionnera sur la future console et quels jeux seront disponibles au lancement, entre autres. Apparemment, ceci serait dévoilé un peu avant lancement de la console. En effet, il semblerait que Nintendo en dévoilera plus sur la Console Virtuelle de la Nintendo Switch deux semaines avant la sortie de la console. La société japonaise devrait également révéler davantage de détails sur les transferts de jeux VC de la WiiU et de la 3DS.De plus, la date de sortie de Disgaea 5 Complete sera révélée la semaine prochaine. Nintendo montrerait également un nouveau jeu issu de la Saga Metroid et le prochain jeu d'Assassin's Creed sur Nintendo Switch à l'E3 2017. Le portage du jeu LA Noire devrait également être dévoilé à ce moment-là…Source : http://wccftech.com/nintendo-switch-virtual-console-details-weeks-launch-metroid-assassins-creed-shown-e3-rumor/