Faisons le point sur les derniers ajouts qui ont intégré le catalogue Netflix avec entre autres les films Robocop, Miami Vice, Anaconda, Very Big Shop, Copains d'avant 2, Imperial Dreams ou encore The Place Beyond the Pines, Last Action Hero... Mais ce n'est pas tout, côté série on est pas mal servi avec Santa Clarita Diet, Frontier, Bitten, Terrace House et j'en passe. Le mieux serait de découvrir en images le listing complet des ajouts récemment mis en ligne sur Netflix.Plus d'images sur le blog :