Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Ubisoft reprécise qu’ils soutiendront fortement la console. En effet, un titre, Just Dance 2017, sera disponible au lancement de la console. Ubisoft précise également que d’autres jeux sortiront durant la prochaine année fiscale, donc avant mars 2018. Pour information, l’année fiscale chez Ubisoft commencera en avril 2017. Enfin, Ubisoft pense que Nintendo a de forte chance de faire un retour fracassant dans le salon des joueurs. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain, accompagné, entre autres, du jeu Just Dance 2017…Source : http://www.gonintendo.com/stories/273662-ubisoft-once-again-pledges-strong-switch-support-another-few-ga

