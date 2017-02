Et voici, la 3ème partie de mon article, un retour rapide sur le reste du "Nouvel ordre Jedi", la saga dont l'excellent Vecteur Prime est le commencement.



Si la saga est excellente et fut un vrai renouveau de Starwars en plus sombre, j'ai tout de même quelques grosses nuance à emmètre dessus (j'en avais parlé à la fin de mon précédent article)



La première concerne la 3ème instruction de Georges Lucas à respecter (j'avais cité les 2 premières).

-La majorité des romans précédents, présentait un des enfant Solo comme une sorte d'élu, avec des propheties sur son avenir et tout. Voyant un parallèle trop fort avec Anakin Skywalker, Lucas a demandé de l'écarter du role de heros alors que le staff avait decidé de faire de lui le heros.

La production a alors decidé de tuer ce personnage.



Cette décision a eu une incidence assez désastreuse sur la saga, surtout que les auteur n'était pas d'accord et jusqu'à la fin l'ont mis en avant et ont construit l'intrigue comme si il était le héros.et a cause ça, son frère qui n'avait pas du tout été mis en avant en temps que heros a pris le role et a commencé a être construit comme tel.



Et on en arrive au second problème de cette saga, les longueur.

La série prend au moins 7 roman a construire en temps que heros le fils Solo qui va mourir et une fois ce dernier mort, la série se prolonge encore sur 8 volumes, dont une bonne partie servent juste a faire du remplissage pour faire de son frère un heros.





Pour faire simple, imaginez si dans la trilogie d'origine, Luke avait été tué par Vador à la fin de l'Empire contre attaque et que la trilogie ait été rallongée d'un 4ème film où Leia renonce a son role dans la rebellion et a sauver Han pour suivre un entrainement Jedi pendant que l'empire accule la rebellion.

Ca donnerait non seulement une impression de déjà vu mais de gâchis de personnage(Luke dont le temps passé à le construire n'aurait pas servi à grand chose mais aussi Leia qui devrait renoncer a sa carrière politique pour être Jedi)



Et là on aborde le dernier problème du Nouvel Ordre Jedi, ce que ses choix ont imposé pour la suite.



A cause de leur plan dérangés, les auteur de l'univers étendu ont clairement été largué avec la mort de leur héros. Son successeur n'avait pas les épaules pour le rôle, et son passif en faisait un perso qui sombrerait sous de tel responsabilité et ça n'a pas échoué.



Le perso est devenu un copie d'Anakin Skywalker devenant un Sith, laissant son rôle de héros a sa soeur qui avec son propre rôle a gérer est devenu une Mary Sue



Et plus généralement la suite du nouvel Ordre Jedi malgré un paquet de très bon moment a détruit une grande partie de ce qui avait été construit dans le decennie d'avant pour retourner sur des bases stables.



Ce qui commençait a arriver avec la génération d'après (Fils de Luke et Petite fille de Leia) qui semblaient pret à faire ce qu'aurait dû faire le heros d'origine du nouvel Ordre Jedi, ben Disney a racheté Lucasfilms et mit fin à l'univers Etendu.



Bref, vont l'aurez compris, le Nouvel Ordre Jedi, très bonne Saga en soit, mais source d'un tel gachis, qu'il m'est difficile de l'aimer