Le steelbook d'Horizon Zero Dawn s'offre deux photos. Steelbook exclu Amazon UKPas malJe suis moins fan de l'intérieur. La carte du jeu aurait été idéaleLe collector du jeuA l'intérieur nous retrouverons:-Un Steelbook contenant le jeu Horizon Zero Dawn-Une figurine de Aloy de 23cm-Un artbook : l'Art d'Horizon Zero Dawn-Contenus digitaux :Un thème PS4 exclusifLe costume Carja Storm ranger et l'arc de la tribu CarjaN'oubliez pas que si vous passez par les liens je pourrais refaire un concours