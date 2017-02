Si l'on compare les plus grandes licences des Japs aux plus grandes licences des jeux occidentaux sur le site Gameblog.fr (jeux next gen uniquement pas de Remastered ou HD édition), les japs dominent facilement avec des jeux mieux notés et donc mieux appréciés.Vous allez me dire mais pourquoi tu nous sors Gameblog? Tout simplement parce que je suis du même avis, je suis très déçu des jeux occidentaux sur cette gen a part des exceptions le reste c'est soit générique soit décevant et je suis encore étonné de lire des commentaires comme quoi les jeux japs sont des jeux démodés ou en retard de 5 ans...Bref place a la comparaison :-Bayonetta = 8/10-Bayonetta 2 = 10/10-Mario Kart 8 = 9/10-Splatoon = 9/10-Super Smash Bros Wii U = 10/10-Xenoblade Chronicles X = 9/10-BloodBorne = 9/10-Darksoul 3 = 9/10-Yakuza 0 = 8/10-Final Fantasy XV = 9/10-Gravity Rush = 9/10-Gravity Rush 2 = 9/10-MGS V : Ground Zeroes = 8/10-MGS V : TTP = 10/10-Persona 5 = 10/10-Street Fighter V = 8/10-Resident eVII = 9/10-The Last Guardian = 10/10-The Evil Within = 8/10-Rez : Infinite = 9/10-Guilty Gear Xrd - Revelator = 9/10-Ni oh = 8/10----------------------------------------------------------------The order 1886 = 7/10-Assassin's Creed Syndicat = 6/10-Call of Duty : Infinite Warfare = 7/10-Destiny = 7/10-Doom = 7/10-Recore = 5/10-Witcher III = 9/10-Far Cry 4 = 7/10-Far Cry Primal = 7/10-Injustice = 5/10-Mafia III = 5/10-Forza Horizon 3 = 9/10-Fallout 4 = 9/10-Minecraft = 6/10-Need for Speed = 5/10-Uncharted 4 = 10/10-No man's Sky = 7/10-OverWatch = 9/10-Wolfenstein : TNO = 7/10-Mirror's Edge Catalyst = 6/10-Hitman = 7/10-Outlast = 7/10Êtes-vous d'accord avec le constat de Gameblog ?