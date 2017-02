Je voulais attendre Super Mario Odyssey, mais j'allais prendre obliger Zelda a 50€, du coup la dernière console de Nintendo a 220€ je l'ai pris direct Qui va la prendre Day One ici sur Gamekyo? la Fnac livre rapidement sinon??? Bref je suis pret pour le turfu

Who likes this ?

posted the 02/09/2017 at 06:01 PM by amassous