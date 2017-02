Et bien, je dois dire que lorsque j'ai lancé Cemu (1.7.0), j'ai été très impressionné ! J'ai pu finir Splatoon (ou presque, petit bug au boss de fin), le mode solo que je n'avais jamais fini sur ma WiiU, le tout en 4K et ça arrache bien la rétineNotez que les jeux lancés pour la première fois vont ramer, à force de jouer, tout s'arrange, Cemu se créé un "cache" du jeu et l'étoffe au fur et à mesure qu'on joue.Ce cache est chargé en temps réel et pré-chargé à chaque lancement d'un jeu via Cemu. Du coup, et pour faire simple, il faut jouer une petite heure pour ne plus voir de ralentissement ou d'image qui se fige une demie seconde de temps en temps.Vlà la vidéo pour illustrer mes propos :