beaucoup de spoilers

entre le 4 et le 18 Novembre

de zéro

1-2 mois

les histoires perdues de la Reine des éveillés Mara Sov et les motivations de l'Inconnue.

3 mois

la première extension majeure

automne 2018

plus de customisation

MAJ d'Avril 2017

En complément de l'article de Chester, je vais traduire les infos posté par cet anonyme sur Reddit qui est en rapport avec un administratif de chez Bungie (sûrement son oncle)... Attention cela contient, vous êtes prévenus !Le jeu s'appellera donc- Le jeu est prévu pour le dernier trimestre 2017 avec une fenêtre de sortieSur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox Scorpio et PC.- Le moteur du jeu a été recréépour permettre à Bungie de rapidement créer du contenu et l'ajouter au jeu.- Bungie planifierait des évènements tous lescentrés autour d'un thème (similairement à Overwatch par exemple) tout en délivrant beaucoup d'éléments scénaristiques et de nouvelles mécaniques de gameplay.[/spoil]Cette suite se focalisera sur les évènements qui suivent l'histoire de l'extension. Les forces Cabals attaqueraient la cité laissant les civils et habitants de la tour sans défense.C'est donc le devoir des gardiens de combattre en retour les cabals et reprendre la cité. En ce faisant les gardiens découvriront alorsL'histoire culminera alors au point de reprendre la cité et de défaire le leader des Cabals dans le nouveau raid.[/spoil]- Bungie prévoit en plus de sortir tous lesune mise à jour de la taille de celle d'Avril 2016 !- De plus, Bungie à déjà une petite équipe qui travaille surpouret qui devrait sortir en. Peu de détails mais ça devrait être centré sur les Vexs et les origines de Kabr et Praedyth.- A cause du nouveau moteur de jeu Bungie à dû prendre la difficile décision de ne pas transférer nos personnages sur. La bonne nouvelle est quesera possible pour la création de notre personnage avec notamment de la pilosité faciale et des peintures/tatouages pour chaque classe.- L'insider conclu en disant qu'ils relâchera plus d'informations concernant la